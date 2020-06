Veloso: “Grande gioia per la firma. Ora la salvezza”

Miguel Veloso parla dopo la firma sul nuovo contratto annuale con il Verona.

Ai microfoni del canale ufficiale del club, il giocatore portoghese dice: “Sono veramente contento, sia per la stagione che per il rinnovo. Fino a ora non mi posso lamentare, la squadra sta facendo bene e voglio ringraziare tutti i miei compagni. La società mi ha dato una grande opportunità e voglio ringraziare tutti”.

Poi: “Mi ha stimolato aver sempre inseguito la salvezza. Abbiamo fatto molto bene e nessuno se lo aspettava. Ci sono ancora tante partite e vogliamo fare più punti possibili per salvarci. Sarà ancora dura”.