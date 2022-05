Veloso: “Grande stagione, gruppo fantastico. E ora pensiamo alla prossima”

Il capitano dell'Hellas: "Risultati raggiunti con lavoro e sacrificio. Ci aspettano nuove sfide"

Miguel Veloso ha commentato la chiusura della stagione e le prospettiva per la prossima annata con un post pubblicato via Instagram.

Scrive il capitano del Verona: "È finita un’altra stagione, una stagione importante chiusa con 53 punti, di nuovo nella parte sinistra della classifica. Ricordiamoci che il nostro obiettivo è la salvezza. Non diamo niente per scontato perché nulla è garantito. Il merito non è stato né di uno, né di due, né di tre persone ma di TUTTI, del GRUPPO fantastico che siamo riusciti a creare con il duro lavoro e il sacrificio di ogni giorno. Adesso riposiamo bene perché ci aspetterà una stagione più difficile, con nuove sfide e obiettivi da raggiungere. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto quest’anno e crescere ancora, sia a livello personale che di squadra!”