Un anno altro insieme.

Si avvicina il rinnovo del contratto che lega Miguel Veloso all’Hellas. L’accordo in essere con il club gialloblù scade, per il giocatore portoghese, il 30 giugno (al netto delle proroghe per l’eventuale ripresa del campionato).

Veloso, uno dei “titolarissimi” di Ivan Juric, resterebbe al Verona per la prossima stagione, con la possibilità, peraltro, di prolungare l’intesa fino al 2022.