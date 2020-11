Veloso-Ilic, ballottaggio in mezzo

Ivan Juric studia le scelte per il centrocampo gialloblù.

Domenica arriva il Sassuolo e il tecnico dell’Hellas valuta il ballottaggio in mezzo per il ruolo di regista.

Torna a disposizione, infatti, Miguel Veloso, che ha recuperato dall’infortunio muscolare che l’ha fermato a fine settembre.

Pronto alla conferma è, inoltre, Ivan Ilic, titolare fisso (eccezion fatta per la gara di Torino, con la Juve, partita in cui è comunque subentrato) da quando Veloso è out.

Molto difficile, invece, che il portoghese e il serbo siano impiegati insieme, per questioni di caratteristiche tattiche.