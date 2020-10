Veloso in campo con il Genoa? Il Verona ci prova

Il recupero di Miguel Veloso non è ancora completo, per questo è difficile che il centrocampista sia disponibile per la partita (da ex, per lui) con il Genoa.

Tra oggi e domani la condizione del capitano gialloblù, fermato da un problema muscolare prima della trasferta di Parma, sarà valutata dallo staff dell’Hellas.

Dopo le prossime sedute di allenamento a Peschiera del Garda sarà presa una decisione. Se Veloso non dovesse farcela al suo posto verrebbe impiegato Ivan Ilic.