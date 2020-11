Stamattina si è allenato con il resto del gruppo.

Rientro in vista per Miguel Veloso. I segnali sono favorevoli: il capitano gialloblù, assente dalla fine di settembre per problemi muscolari, è vicinissimo al ritorno in campo.

Se questa settimana le indicazioni saranno buone, il giocatore portoghese potrà essere disponibile per la partita di domenica al Bentegodi con il Sassuolo.