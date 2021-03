Veloso: “Non era facile vincere a Benevento, Juric un grande”

Il mediano dell'Hellas: "Tre punti per l'Europa? No, per la salvezza"

Prosegue: "Non ho mai visto Juric sereno in panchina, chiede tanto ogni giorno e ogni partita, si vede la passione che ha per il calcio. Tutto questo che siamo costruendo è merito suo, m anche della società che gli ha dato le chiavi in mano. E' un successo di tutti, a partire dal magazziniere a chi lavora in sede. Tre punti per l'Europa? No, per la salvezza. Quando saremo salvi matematicamente, dovremo continuare a dimostrare fino alla fine ciò che abbiamo dimostrato fino ad oggi".