Veloso, obiettivo esserci con la Juventus

Il capitano gialloblù, fermo da più di un mese, salterà anche le partite con Parma e Genoa

Miguel Veloso è assente dal 6 gennaio, giorno della partita del Verona in trasferta con il Torino.

L'obiettivo è riavere il giocatore portoghese a disposizione in tempo per la gara con la Juventus, in programma al Bentegodi sabato 27 febbraio, con inizio alle 20.45.