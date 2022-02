Veloso, oggi in Piazza San Zeno il premio per le 600 partite giocate

Riconoscimenti anche a Corrent e Margiotta per la promozione della Primavera gialloblù. Il via alle 17

Anche oggi, sabato 26 febbraio, il Verona sarà protagonista in Piazza San Zeno al Carnevale di Verona. Dalle 17, infatti, saranno premiati capitan Veloso, per le 600 partite in carriera, e la Primavera gialloblù, ritireranno il premio, per la fantastica cavalcata della scorsa stagione, il Responsabile del Settore GiovanileMassimo Margiotta e il misterNicola Corrent.