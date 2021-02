Veloso okay, con il Genoa può giocare dall’inizio

Il regista pronto per giocare dal via, sabato per lui è una partita da ex

Redazione Hellas1903

Il recupero è ultimato, Miguel Veloso si è rivisto in campo nei minuti di recupero della partita con il Parma.

Ora il capitano gialloblù è pronto per tornare titolare. La sua assenza si protraeva dal 6 gennaio, giorno dell'infortunio muscolare riportato nella gara con il Torino.

Veloso potrebbe giocare dall'inizio già sabato col Genoa, sfida dell'ex per lui.

Più probabile, peraltro, che Ivan Juric lo faccia iniziare dalla panchina, confermando dal 1' Ivan Ilic, con Veloso che sarebbe impiegato dal via nell'incontro del 27 febbraio, al Bentegodi, con la Juventus.