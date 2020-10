Miguel Veloso non ci sarà con il Genoa e Ivan Juric valuta come sostituirlo.

Il giocatore portoghese è in dubbio anche per la gara con la Juventus. Domani, intanto, l’idea più probabile è che sia Ivan Ilic a essere schierato al suo posto in mezzo, come già avvenuto con il Parma.

Altra ipotesi da considerare è che a centrocampo ci sia la coppia formata da Ronaldo Vieira e Adrien Tameze.

Gli ultimi allenamenti porteranno Juric a prendere la decisione definitiva.