Il capitano via Instagram suona la carica in vista del via alla nuova stagione

Redazione Hellas1903

"Pronti a indossarla e onorarla".

Questo il post pubblicato via Instagram da Miguel Veloso, regista e capitano del Verona, con la nuova maglia gialloblù.

Veloso è uno dei testimonial della casacca, insieme ad Antonin Barak e Davide Faraoni.

Il giocatore portoghese è alla sua terza stagione all'Hellas.