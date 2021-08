Veloso pronto per il via: “Per salvarci dovremo avere ancora più fame”

Il capitano gialloblù: "Questo sarà l'anno più difficile. Avanti con il Sassuolo"

Miguel Veloso ha parlato del via al campionato per il Verona, oggi impegnato con il Sassuolo al Bentegodi.

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", il capitano gialloblù ha detto: "Veniamo da due salvezze consecutive, conquistate sempre con largo anticipo, convincenti. Per questo ritengo che questo sarà l’anno più difficile per noi. Rispetto ad allora, a quando è iniziato tutto, non basterà avere la stessa fame: occorrerà averne di più”.

Poi, sulla gara di oggi: “Con loro in queste stagioni abbiamo quasi sempre perso. Quattro partite, tre sconfitte e un pareggio. L’Hellas in tante cose non è cambiato, ma vediamo di farlo in questo caso. Anche perché, a guardar bene, col Sassuolo abbiamo sempre giocato bene e preso pressoché niente”.