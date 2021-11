Veloso: “Punto prezioso per la salvezza. Simeone raccoglie i frutti del suo lavoro”

Il capitano del Verona: "Questa sera a Napoli grande soddisfazione"

Sei in grado di dare grande equilibrio a centrocampo in coppia con Tameze. Come ti trovi con lui? “Il mio compito in campo non è solo far girare la squadra, ma anche aiutare i miei compagni, da capitano. Questo è l'obiettivo che mi pongo quando sono sul terreno di gioco e posso dirmi fiero di come questo gruppo sta continuando a interpretare la stagione, di partita in partita. Per quanto riguarda Tameze, nell’ultimo mese è cresciuto tantissimo e le prestazioni che sta offrendo lo testimoniano. È un giocatore importante per noi, tutti lo sono in questo gruppo”.