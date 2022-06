Veloso: “Ripartiamo dal gruppo: amici, non solo compagni di squadra”

Il capitano: "L'obiettivo è la salvezza, non pensiamo che tutto ci sia dovuto"

Miguel Veloso, capitano del Verona, ha parlato in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport".

Ha detto il regista dell'Hellas: "Ripartiamo e lo facciamo alla nostra maniera: con grande cultura del lavoro, con i metodi che abbiamo seguito in queste stagioni. Abbiamo creato un gruppo bellissimo, ci ritroviamo tra compagni di squadra, tra amici. Amici, certo, perché siamo riusciti a creare qualcosa di speciale, oltre al campo: questa è stata la nostra forza, quel che ci ha permesso di fare un campionato come quello scorso”".

Poi: "Non ci possiamo permettere di dare per scontato che ripeteremo quello che abbiamo fatto, che la prossima stagione sia come la scorsa, che tutto ci sia dovuto. Il passato è passato, viviamo il presente e pensiamo al futuro. Dobbiamo centrare l’obiettivo della salvezza, poi, semmai, vedremo dove potremo arrivare”.