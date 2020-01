Occhio al cartellino giallo per Miguel Veloso.

Il regista del Verona è in diffida. Una nuova ammonizione gli costerà la squalifica.

Ulteriore motivo per prestare grande attenzione nella gara in programma domenica con la Spal a Ferrara. Veloso finora è sempre stato impiegato da Ivan Juric, quando è stato disponibile. Ad eccezione, quindi, delle partite che ha saltato per infortunio con il Sassuolo, l’Inter e la Fiorentina.