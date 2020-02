Veloso: “Siamo un grande gruppo”

Miguel Veloso ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro la Lazio. Queste le parole del centrocampista del Verona:

“Abbiamo affrontato una squadra bella tosta, con giocatori importanti. Abbiamo lottato e provato a fare il nostro migliore gioco per affrontare questa partita. Penso che il gruppo abbia meritato questo punto. La nostra forza è il gruppo, questo serve per continuare a lottare per il nostro obiettivo che è la salvezza. Per sabato sera chiediamo a tutti i tifosi che ci supportino perché anche loro sono importanti. Giochiamo contro una squadra fortissima. Noi continuiamo a giocare con umiltà e facciamo del nostro meglio. Il merito di dove siamo adesso è merito di tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo. Solo restando uniti e insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Per sabato dobbiamo prepararci bene. Sappiamo che la Juventus è forte, ma possiamo farcela“.