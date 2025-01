Venezia-Verona, sfida in laguna per restare a galla

Precedenti e probabile formazione dei lagunari

Pietro Bertaiola 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 17:40)

Lunedì sera alle 0re 18.30 il derby veneto metterà in palio tre punti fondamentali in ottica salvezza. Venezia e Verona si trovano rispettivamente al 19° e al 18° posto in classifica e non stanno attraversando un buon momento di forma, entrambe cercano una vittoria che permetterebbe di rilanciarsi nella corsa alla permanenza in massima serie, una sconfitta invece taglierebbe le gambe.

Il Venezia (3V - 6P - 12S) arriva dal pareggio esterno al Tardini (1-1) e non vince in campionato da più di un mese (2-1 con il Cagliari) ma è in casa che li uomini di Di Francesco hanno costruito le proprie fortune, 11 punti su 15 sono infatti arrivati al Penzo. Sarà un ritorno a casa per Paolo Zanetti che sulla Panchina del Venezia ci si è seduto per due stagioni ottenendo una promozione in Serie A. Per li arancioneroverdi, che cercheranno di vendicare la sconfitta dell'andata, l'unico dubbio di formazione è legato alla presenza di Pohjanpalo, il finlandese infatti è in trattativa con il Palermo e potrebbe lasciare Venezia prima di lunedì sera.

Sono tre i precedenti in Serie A giocati al Penzo: il primo risale alla stagione 1999-2000, il Venezia passò in vantaggio con Budan e raddoppiò con Ganz ma il Verona rimontò nel finale con le reti di Adailton e Salvetti. Nel secondo incontro di due stagioni più tardi i gialloblù vinsero di misura grazie al gol di Salvetti. Memorabile invece l'ultima sfida, quella della stagione 2021-22, a fine primo tempo i padroni di casa conducevano per 3-0 (Ceccaroni, Crnigoj e Henry) ma nella ripresa il Verona compì un'autentica impresa ribaltando il risultato prima sfruttando l'autogol di Henry, poi con la rete di Caprari e la doppietta di Simeone. L'allenatore del Venezia in quella partita era Paolo Zanetti.

Probabile formazione Venezia: Stankovic; Idzes, Sverko, Haps; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.