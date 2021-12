Venezia, Zanetti: “Boccone amaro da mandare giù”

L'allenatore del Venezia: "Ko da archiviare in fretta"

Ci dispiace, fa male, è un boccone amaro da mandare giù, sono quelle sconfitte che possono comportare un contraccolpo psicologico non indifferente. Io sono la guida di questa squadra sono l'allenatore e devo essere il primo a far capire ai giocatori che ci credo fortemente e che non è un ko così rocambolesco a ridimensionare le nostre potenzialità. Dobbiamo archiviare il più in fretta possibile questo brutto incidente di percorso".