Ventura: “Spareggio, il Verona ha più entusiasmo dello Spezia”

L'ex tecnico: "L'Hellas arriva alla partita con una spinta maggiore"

Redazione Hellas1903

Gian Piero Ventura, allenatore del Verona nel 2007, in panchina nell'Hellas che perse lo spareggio per restare in B con lo Spezia, è stato intervistato da "Il Secolo XIX" in vista della gara di domenica a Reggio Emilia

Ha detto: "In partite così dai tutto quello che hai e se poi quel tutto non basta, ti scusi con la mano sul cuore e le lacrime agli occhi. Fu un episodio spontaneo, naturale, un abbraccio virtuale a gente che aveva sofferto come noi. Purtroppo sarà così anche domenica, e non so quale parte gioirà e qualche piangerà, ma se i giocatori avranno dato tutto anche in quell’occasione, il calcio avrà regalato un’altra bella pagina, a prescindere dal risultato".

Poi: "Lo Spezia ha più da perdere del Verona, che qualche mese fa non immaginava neanche di essere a questo punto. Ci arriva con una spinta in più, motivazionale. Ti devi togliere di dosso tutte le scorie e non sprecare energie. Hai una tensione a mille. Il Verona ora ha più entusiasmo, lo Spezia ha sprecato molto durante il cammino e vincere soltanto contro Milan e Inter non è bastato. Magari serviva strappare qualche punto in più negli scontri diretti, quello sì".