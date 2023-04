Verdi: “Partita speciale, contento perché i gol hanno portato punti pesanti”

Ha detto al canale ufficiale del club gilalloblù: "È stata una partita speciale per me, considerando anche che affrontavo una mia ex squadra. Sono contento che i miei gol abbiano portato punti pesanti nella corsa alla salvezza. Una partita di sacrificio, dove abbiamo dovuto aspettare bassi il Bologna perché è una squadra forte nel palleggio. Noi però siamo stiamo stati bravi a coprire tutti gli spazi, sacrificandoci come avvenuto a Napoli. Il gol nel finale è sempre meglio non prenderlo, perché ti spaventa un po', però siamo riusciti a portare a casa i tre punti e questo è fondamentale".