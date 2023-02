Verdi resta al Verona, no della Figc al trasferimento a Salerno

Si è messa la parola fine alla vicenda Simone Verdi . L'attaccante resterà al Verona dopo che la Figc si è opposta al trasferimento alla Salernitana. Da quello che filtra per Lega A l'operazione, dopo le vicissitudini sul finale del calciomercato, poteva essere registrata in seguito al ricorso presentato dal club campano, ma la federazione non ha dato il nulla osta.

Verdi, che ieri aveva rifiutato il Parma per non scendere di categoria e che sperava di finire in Campania, concluderà dunque il suo prestito dal Torino in gialloblù fino a giugno.