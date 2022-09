Verdi: “Sarò pronto dopo la sosta, per domenica vediamo…”

"L'impatto in gialloblù è stato molto positivo, non mi aspettavo un gruppo così unito. È come fossi qui da un anno per come mi hanno accolto. Arrivo da un periodo in cui sono stato fuori rosa al Torino, la società e l'allenatore avevano ritenuto fosse meglio così per la mia situazione, e quindi fisicamente sono più indietro rispetto alla squadra. Ho svolto allenamenti prettamente atletici, ho lavorato poco col pallone. Occorre del tempo perché torni a regime: piano piano ci sto riuscendo: in questo momento è importante evitare che sorgano problemi fisici. Sarò a pieno regime dopo la sosta. Il mister domenica farà le sue scelte".