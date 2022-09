Verdi: “Verona, inizio difficile, ma ora ripartiamo”

Dice, tra l'altro, il giocatore del Verona: "Beh, è stato un inizio difficile, anche dovuto al calendario. E poi ci sono tanti nuovi, incluso me, che si devono integrare e capire le idee dell’allenatore. Quando i vari Hrustic, Doig e compagni entreranno a pieno regime, sono sicuro che la squadra non avrà più problemi, Ripeto, la sosta arriva al momento giusto. Alla ripresa con l’Udinese, una delle squadre più in forma, dovremo trovare il modo per fare punti".