Verona, 1-0 con l’Asteras, decide Serdar

Allo stadio 'Quercia' di Rovereto il Verona supera per 1-0 l'Asteras, neopromossa nel massimo campionato greco, nell'ultima amichevole del pre-stagione gialloblù. A decidere il risultato è Suat Serdar che al 37' del primo tempo si inserisce in verticale in area e di testa su cross perfetto di Lazovic anticipa tutti e supera Tsidotas il portiere dei greci.