Verona, 3-0 con la Top 22 Calcio Veronese. A segno Hongla, Ngonge e Diao

In evidenza Martin Hongla, mezzala, ancora a segno al 33' con un bel tiro dai 18 metri. Il raddoppio, al 42' del primo tempo, è di Cyril Ngonge che riceve da Terracciano e in azione personale entra in area e mette in porta. Nella ripresa (4-2-3-1) giocano Chiesa - Ceccherini, Ghilardi, Coppola, Amione - Cissè, Hrustic - Faraoni, Kallon, Mboula - Diao. Il diciottenne Siren Diao Balde che gioca centravanti, segna il 3-0 all'87' sugli sviluppi di un corner.