Verona, 6 gol alla Top 22 Calcio Veronese nella prima amichevole

Buon test per il primo Hellas di Di Francesco. Doppietta di Lasagna

Gara a senso unico coi gialloblù sempre nella metà campo avversaria alla costante ricerca di oliare i meccanismi di gioco chiesti da Di Francesco. In campo due formazioni diverse tra primo e secondo tempo, nel quale resta in campo all'inizio (per altri 17 minuti) solo il nuovo acquisto Martin Hongla, che si è ben presentato, andando anche a rete, ai circa cento tifosi che hanno potuto assistere al match.