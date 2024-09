Verona, 958 Santero è il nuovo main sponsor

L'azienda vinicola lega il proprio marchio all'Hellas per la stagione 2024-2025

Redazione Hellas1903 20 settembre - 14:13

Sono bastate quattro partite per conoscersi, apprezzarsi e decidere di andare avanti e giocare insieme, uno a fianco dell’altro, tutto questo campionato di Serie A, il sesto consecutivo per il Club del Presidente Maurizio Setti.

Hellas Verona FC è lieta di comunicare che 958 Santero ha confermato la propria partnership ed è ufficialmente il Main Sponsor dell’Hellas Verona anche per tutto il resto della stagione di Serie A Enilive 2024/25, la stagione che celebra il 40esimo anniversario dello scudetto del Verona.

Il nome e il logo dell’azienda vitivinicola piemontese, dopo essere stato sulle maglie dei gialloblù nelle prime quattro giornate di campionato, lo sarà in tutte le prossime 34 partite di Serie A, accompagnando i gialloblù fino al termine della stagione.

958 Santero è un brand e un’azienda vitivinicola italiana a conduzione familiare con sede di produzione in Piemonte, a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. La sua fondazione, in forma di industria specializzata nella produzione e di vini e spumanti, risale al 1958 ed è da ricondurre all’intuizione dei fratelli Santero, una famiglia di vignaioli che, coltivando le proprie vigne, prima si dedicò al commercio dei propri vini e poi avviò un’impresa industriale.

Oggi 958 Santero ha una significativa presenza in oltre 80 Paesi, tra Europa e resto del mondo. Per quanto riguarda l’Italia il Gruppo opera con una rete vendita che copre l’intero territorio nazionale.

Su questo proseguimento della partnership si è così espresso il Presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti: 'Siamo molto felici che la partnership con 958 Santero continui per tutta la stagione. Il rapporto cominciato a inizio campionato in occasione della partita contro il Napoli è stato da subito ottimo e siamo onorati che questa azienda, che rappresenta un'eccellenza nel proprio settore in Italia e nel mondo, abbia scelto di accostare il proprio marchio all'Hellas Verona in questa stagione così importante per il Club. Ringrazio il Presidente Gianfranco Santero e tutto il suo gruppo per aver creduto in noi'.

Questo, invece, il commento di Gianfranco Santero, Presidente del Gruppo vinicolo 958 Santero, che esprime la sua soddisfazione per la partnership con l’Hellas Verona FC: 'Essere partner dell’Hellas Verona Football Club e vedere il nostro brand sulle maglie di una società storica così importante nel mondo del Calcio italiano ed europeo, è un grande onore per noi che abbiamo da sempre una passione per il mondo del calcio e dello sport in generale. Sono certo che la collaborazione tra noi e l’Hellas Verona, che in questa stagione festeggia i 40 anni dallo Scudetto conquistato nel campionato 1984/85, sarà proficua e porterà soddisfazioni a cui brinderemo con le nostre bollicine'

fonte: hellasverona.it