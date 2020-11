Verona a Bergamo, c’è il grande ex Pessina

Gli sono bastati pochi minuti in campo per far capire quale sia il suo valore.

Matteo Pessina, dopo la grande stagione vissuta con l’Hellas, è rientrato all’Atalanta. A lungo era parso che potesse ritornare al Verona per un nuovo prestito, ma alla fine il club nerazzurro ha puntato su di lui, confermandolo a Bergamo.

Superato l’infortunio sofferto ad agosto in Genoa-Hellas, Pessina ha trovato immediato spazio nella squadra di Gian Piero Gasperini, guadagnandosi un posto da titolare.

Pessina, inoltre, è stato nel frattempo convocato in nazionale e ha debuttato con l’Italia.

Per lui, domani sarà tempo dell’incontro con il Verona e con Ivan Juric. Con il tecnico di Spalato, Pessina ha fatto un grande salto di qualità. Ora, come vuole il calcio, giocherà da avversario dei gialloblù.