Verona, a Crotone conferma per Pandur

Nuova partita da titolare per il portiere croato dopo il debutto in A col Torino

Il portiere croato, giocatore su cui il Verona ha investito, con un contratto quinquennale, in scadenza il 30 giugno 2025, sarà confermato da Ivan Juric per la trasferta sul campo del Crotone.

Come lo stesso Juric ha spiegato, la sua intenzione è impiegare regolarmente dal via Pandur in questi ultimi turni, in modo da valutarlo in maniera più dettagliata.