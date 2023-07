Verona a Primiero, le amichevoli: i biglietti

I prezzi dei tagliandi e le indicazioni per le gare in programma sul campo di Mezzano

APT San Martino di Castrozza comunica le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere alle tre gare amichevoli in programma al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano. I biglietti per tutte le partite amichevoli saranno acquistabili esclusivamente online.