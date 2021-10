Verona a San Siro: quei 68 no ai gialloblù

Mai una vittoria alla Scala del calcio. Eppure più volte, di recente, l'Hellas c'è andato vicino

Con i gialloblù, però, la Scala del calcio è sempre stata severa. Mai una vittoria colta in 68 partite disputate, né con il Milan, né con l'Inter, in tutte le competizioni.

Rimasto in dieci per l'espulsione di Sofyan Amrabat, negli ultimi istanti della gara reclamò un rigore per un intervento molto discusso ai danni di Fabio Borini in area, ma l'arbitro, il signor Chiffi della sezione di Padova, decise di lasciar correre e non ci fu alcuna indicazione dalla sala VAR.