Verona a zero, Di Francesco è già in bilico

L'Hellas valuta il clamoroso esonero del tecnico

Avrebbe del clamoroso, ma se ci si pensa nemmeno più di tanto dopo un'altra sconfitta. La posizione di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Verona traballa e non poco. E un esonero, dopo tre giornate con zero punti, è un'ipotesi che l'Hellas sta già prendendo in considerazione.