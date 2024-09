Verona, abbonamenti a quota 15500

I tifosi gialloblù avranno tempo per sottoscrivere il loro abbonamento ancora per una settimana: la campagna, infatti, terminerà la prossima domenica 15 settembre . Tutte le informazioni per quanto riguarda la sottoscrizione sono disponibili QUI .

Tutti gli abbonati riceveranno in omaggio una speciale sciarpa gialloblù, da ritirare all'Hellas Verona Store di via Cattaneo 2, che permetterà di partecipare al concorso 'Dall’85 all’eternità' tramite la scannerizzazione di un QR code riportato sulla sciarpa. In palio tanti premi ed esperienze esclusive.