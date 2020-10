Ultimo allenamento per il Verona prima della partita con il Genoa, in programma alle 20.45 al Bentegodi.

La seduta di rifinitura per l’Hellas è fissata per le 11.30 al centro sportivo di Peschiera del Garda.

Ultime valutazioni in corso per Ivan Juric in vista della gara con i rossoblù. Nel primo pomeriggio sarà diramata la lista dei convocati.