Ultimo test per i gialloblù prima del via ufficiale alla stagione. Alle 15.30 l'inizio dell'incontro

Verona in campo oggi con l'Heidenheim.

L'Hellas, alle 15.30, giocherà alla Voith Arena con la formazione tedesca, appena promossa in Bundesliga.

Sarà l'ultima amichevole prima del via alle gare ufficiali della stagione: il 12 agosto in Coppa Italia con l'Ascoli, il 19 in Serie A con l'Empoli.