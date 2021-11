Seduta in programma a Peschiera del Garda per i gialloblù. Sempre out Kalinic

Redazione Hellas1903

Continua la preparazione della gara con il Cagliari per il Verona.

I gialloblù in questi minuti stanno iniziando l'allenamento in vista della partita di domani sera al Bentegodi con la squadra di Walter Mazzarri.

Assente certo, insieme a Gianluca Frabotta, sarà Nikola Kalinic.