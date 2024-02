Verona, allo spettacolo ci pensano i tifosi. A Monza brutta gara, ma il punto c’è (0-0)

Le squadre non si prendono rischi e dividono la posta

Andrea Spiazzi Direttore

Il punto è buono, la partita meno. Non succede praticamente nulla al Brianteo tra Monza e Verona, che qualcosa combinano nel primo tempo per poi passarsi la palla nella ripresa senza mai creare occasioni e collezionando erroracci tecnici a ripetizione. Gara decisamente brutta dunque, specie nella seconda parte. A ricreare lo spirito ci pensano i tifosi dell'Hellas, molti dei quali giunti in maschera al Brianteo.

Baroni manda in campo molti nuovi, alcuni dei quali entrano nella ripresa. Le risposte non sono esaltanti ma nemmeno negative. Troppo poca la voglia di vincere e di prendersi rischi di entrambe per poter tuttavia giudicare meglio. Rimane un pareggio che ai fini della classifica cambia poco, ma che serve in ogni caso a respirare.

FORMAZIONI

MONZA: Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Zerbin, Carboni A., Bondo, Pessina, Colpani, Dany Mota, Colombo.

A disposizione: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Djuric, Pereira, Bettella, Carboni V., Maldini, Kyriakopoulos

Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Lazovic, Folorunsho, Noslin, Świderski.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Charlys, Coppola, Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA Imperia)

PRIMO TEMPO, BUON VERONA MA DIFESA DISTRATTA, MONTIPÒ RIMEDIA

Buon avvio del Verona che dopo due minuti ha l'occasione di passare: Lazovic servito di tacco da Swiderski calcia però a lato. Il Monza risponde e Colombo segna un gran gol al 5' ma è in netto fuorigioco. Al 9' Folorunsho manda alto di testa su cross di Lazovic.

Passano i minuti e il Monza prende le redini del gioco. Al 19' Montipò salva la porta su colpo di testa di Birindelli, poi Colpani in mezza girata manca la porta da due passi. Poco dopo sempre Colpani calcia mandando largo. In entrambe le occasioni la difesa del Verona lascia troppo spazio.

I gialloblù rimangono alti per contrastare la costruzione dal basso del Monza e chiudere sulle fonti di gioco. Tchatchoua al 31' respinge un cross pericoloso di Colpani che a destra si muove sempre con troppa facilità. Poco dopo è Andrea Carboni che salva su Folorunho mettendo in corner. Batte Duda, Cabal va in terzo tempo ma di testa colpisce male. Ancora Carboni anticipa di testa Swiderski su cross di Lazovic. Dall'angolo la palla finisce a Serdar che dal dischetto del rigore al volo calcia regalando la palla ai 1267 tifosi gialloblù vestiti in maschera. Il tedesco si fa perdonare chiudendo poi su Colpani, sempre pericoloso in area.

Al 40' il Monza va vicinissimo al vantaggio. Birindelli crossa da destra, Montipò va a vuoto e Zerbin si trova a porta spalancata andando però, a mezza via, a colpire col petto con la palla che resta lì prima di essere spazzata con affanno dalla difesa.

SECONDO TEMPO, GARA BRUTTISSIMA E UN PUNTO A TESTA

Baroni toglie Noslin (poco produttivo) e manda in campo Vinagre mettendolo alto a sinistra, Lazovic si mette a destra, in mezzo resta Folorunsho dietro a Swiderski. Tchatchoua al 48' regala un corner con un passaggio sbagliato. Di testa Carboni spedisce alto.

La gara si imbruttisce con un ping-pong senza costrutto né ritmo.

CAMBI VERONA. Al 58' Centonze sostituisce Tchatchoua e Bonazzoli entra al posto di Swiderski che pochi minuti prima aveva appoggiato male una caviglia saltandoci poi ancora sopra. Centonze rifila un pestone a Zerbin e viene subito ammonito. Tra tanti errori a centrocampo Duda fa il suo. Bondo al 60' trattiene per la maglia Folorunsho lanciato centralmente verso l'area, è giallo anche per lui. Lazovic calcia sulla barriera la punizione.

Cambi anche per palladino al 62': entrano Djuric e Valentin Carboni per Colombo e Mota. Il bosniaco affronta i suoi ex compagni.

Serdar da fuori manda poco alto sulla traversa, poi al 66' Izzo subisce un pestone da Folorunsho che viene ammonito.

Al 68' Massa fischia un rigore inesistente per presunto fallo di Duda. Al video ritratta e si riparte con un fallo su Duda.

Escono Zerbin per Kyriakopoulos e Bondo per Gagliardini al 70'. Due minuti dopo Lazovic sbuffa venendo sostituito da Dani Silva, poi Birindelli deve uscire per un guaio muscolare, entra Pereira. Coppola rileva Dawidowicz al 79'. Nel frattempo non accade nulla.

Vinagre butta via un contropiede volendo arrivare in porta con la palla all'81'. Duda crossa orribilmente in curva.

Andrea Carboni sugli sviluppi di un angolo dal limite spara alto. Erroracci da ambo le parti caratterizzano il finale di partita nel quale non si gioca più nemmeno nei 5' di recupero. Monza e Verona si spartiscono la posta senza rischiare. Per l'Hellas è un buon punto in trasferta.

