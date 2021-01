Verona, altra festa! Crotone battuto (2-1) e primo gol di Kalinic

Il Verona torna a vincere, batte il Crotone 2 a 1 e sale in classifica a 26 punti. Il successo è frutto di un ottimo primo tempo, dominato, che porta i gialloblù sul 2-0. La bella notizia è il primo gol di Kalinic, poi Dimarco si conferma con una rete di pregio. Nella ripresa, però, l’Hellas cala, arretra, non punge più. E dunque soffre, specie dopo che Messias accorcia. Il finale è tirato ma non troppo, con Barak e Colley che sfiorano il 3-1

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilić, Dimarco; Barák, Zaccagni; Kalinić

A disposizione: Berardi, Pandur, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Rüegg, Günter, Dawidowicz, Bessa, Danzi, Colley

All.: Ivan Jurić

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemić, Luperto; Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere

A disposizione: Crespi, Cuomo, Magallan, Dragus, Crociata, Rojas, Mazzotta, Simy, Siligardi, Pereira, Rispoli, Petriccione

All.: Giovanni Stroppa

PRIMO TEMPO, 2-0 VERONA IN 25 MINUTI

Il Crotone parte senza timori, come usa fare su tutto i campi. Messias crea qualche grattacapo a Ceccherini e prende un giallo. Poi il Verona prende le redini, iniziano gli scatti di Zaccagni, Barak si fa pericoloso in avanti. Zaccagni va giù in area su intervento di Djidji, che Massimi ritiene troppo leggero per un rigore.

SI SBLOCCA KALINIC!

L’1-0 del Verona nasce da una seconda palla su cui è lesto Tameze nella sua trequarti. Barak è servito e parte, poco fuori dall’area vede Kalinic seguire l’azione a destra e lo serve. Il croato controlla e con una botta di destro fulmina Cordaz in diagonale. “Bravo!” urla l’attaccante al ceco autore dell’assist. Kalinic si sblocca e manda in vantaggio l’Hellas.

DIMARCO, E DUE!

I gialloblù non smettono di attaccare e dieci minuti dopo raddoppiano. Zaccagni va via alla sua maniera a sinistra e libera Dimarco. Di prima, il numero 3 calcia di esterno sinistro e il tocco delizioso supera il portiere. Un altro gol di pregevole fattura per Dimarco, il secondo consecutivo e in stagione.

Il Verona deve quindi solo controllare, ma non si ferma nei suoi attacchi mentre il Crotone, sconsolato, si spegne. Messias colpisce con una manata Ceccherini, che perde sangue sopra l’occhio. I suoi compagni si arrabbiano con l’arbitro, che nemmeno ammonisce.

Al 34′ Barak parte in progressione e calcia a giro con palla fuori di poco. Juric applaude. Ancora Barak, su cross di Dimarco non riesce a imprimere la potenza necessaria di testa, la palla resta lì respinta da Cordaz e quasi Kalinic la centra in rovesciata. L’Hellas va all’assalto, Cordaz urla ai suoi e agguanta palloni insidiosi in cross. Lovato si prende il giallo per un fallo su Vulic.

SECONDO TEMPO. IL VERONA CALA, IL CROTONE COLPISCE

Juric toglie Ceccherini ammonito e in campo ci va Dawidowicz. Pereira entra duro su Zaccagni: giallo. L’Hellas cala il ritmo, Magnani si fa ammonire ingenuamente, poi il Crotone segna, dopo che il gigantesco Simy ha sostituito Molina e Pereira Henrique.

MESSIAS, 2-1 – Reca crossa, Dimarco liscia, la palla attraversa l’area, Pereira la rimette e Messias, tutto solo, la scaraventa in porta da due metri. Il Verona paga la sufficienza che contraddistingue il suo avvio di ripresa, e Juric cambia: dentro Di Carmine e Gunter per Kalinic e Magnani.

Barak sbaglia un gol facile smarcato da Dimarco, poteva essere la pacca decisiva all’avversario. Che non demorde e spaventa l’Hellas con Simy che fa da boa e apre spazi. Reca spinge, Messias sgomita, Simy mette centimetri e chili.

Al 27′ Barak prende un fallo sulla trequarti. Cordaz esce sulla punizione di Dimarco. Il Verona alza le linee, pur soffrendo. Stroppa inserisce Dragus al posto di Reviere al 33′. Il Crotone va all’assalto con la forza della disperazione.

Colley dà la sveglia necessaria al 42′ con un tiro in diagonale su cui Cordaz si supera. Il risultato resta in bilico ma nel recupero di 3 minuti l’Hellas riesce a tenere su il pallone e a non rischiare, con Colley che spacca la traversa con una bordata.

Altri tre punti. Il Verona c’è, e anche nelle difficoltà tiene. Tutto molto bello.