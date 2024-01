Verona armata svuotata ma non nell’anima. Se non si è in grado di fare calcio ci si faccia da parte

Orgoglio e dignità. Mi sento di dover stringermi ancora di più attorno a questi ragazzi e al loro allenatore, un’armata spuntata, spolpata, svuotata nell’organico ma non nell’anima. Ce n’è abbastanza per volergli bene e sostenerli fino alla fine. Su tutto il resto stendo un pietoso velo, nella speranza che questo scempio finisca presto.

Se non si è in grado di fare calcio (e la realtà è questa), se ne prenda atto, si metta in sicurezza il club e ci si faccia poi da parte quanto prima, per il bene del Verona, della sua gente e della città, perché quanto sta avvenendo fa del male un po’ a tutti. È avvilente, certo, ma fa anche incazzare.