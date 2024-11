Verona, avanti (a stento) con Zanetti

Il Verona non ha la minima intenzione di cambiare il suo tecnico. Come Sean Sogliano aveva chiaramente spiegato dopo Bergamo, non è nel suo modo di lavorare quella di esonerare un allenatore che ha scelto, in cui crede e del quale ha totale fiducia. La linea di galleggiamento per la salvezza, nonostante le tre sconfitte di fila, è tenuta, e oggi la squadra sarebbe salva.