Verona, avanti con Baroni. Da domani squadra in ritiro a Peschiera

Dopo la pesante sconfitta col Monza la posizione di Baroni vacilla, ma il tecnico al momento non rischia e rimane alla guida del Verona, che domani pomeriggio si troverà a Peschiera per iniziare la preparazione alla delicata, e probabilmente decisiva per Baroni, trasferta a Genova di venerdì.

Non molti giorni, dunque, per preparare uno scontro molto importante. Anche per questo, oltre che per la situazione venutasi a creare dopo 4 sconfitte di fila in campionato, la società ha deciso che la squadra si fermerà in ritiro allo Sporting Center fino alla partenza per la Liguria.