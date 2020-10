Verona, Barak positivo al Coronavirus

“Hellas Verona FC comunica che Antonin Barák è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca.

Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Con questa nota ufficiale il Verona comunica la positività di Barak. Il calciatore ceco è il secondo caso nel Verona. Il primo fu quello di Zaccagni, avvenuto però nello scorso marzo.

La scoperta della positività è avvenuta in seguito alla serie di tamponi programmati ai calciatori, quindi Barak è oggi l’unico caso in squadra. A.S.