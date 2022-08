Verona-Bari, i convocati dell’Hellas

Sono 24 i giocatori chiamati da Cioffi per la partita di Coppa Italia con la formazione biancorossa

Mister Gabriele Cioffi ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Bari, match valido per i 32esimi di finale della Coppa ItaliaFrecciarossa 2022/23, in programma domani, domenica 7 agosto alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.