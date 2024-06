Verona-Baroni, risoluzione ok. Domani il giorno di Zanetti

Via libera per il passaggio del tecnico fiorentino alla Lazio, il Verona attende il nuovo allenatore

Marco Baroni e il Verona si sono ufficialmente separati con la risoluzione del contratto che legava l'allenatore all'Hellas ancora per un anno. Ora il tecnico fiorentino potrà ricevere il nuovo incarico dalla lazio.

Questo il comunicato del Verona a riguardo: "Verona - Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".