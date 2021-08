Verona beffato, Lammers va al Genoa. Tentativo per Scamacca

Doccia fredda per l'Hellas che ora si getta sull'attaccante del Sassuolo

Niente Verona per Sam Lammers che è pronto a trasferirsi al Genoa. Sky riporta che l'Atalanta ha voluto onorare gli impegni presi con i rossoblù. Doccia fredda per l'Hellas che confidava nella volontà del calciatore, che alla fine si è però convinto ad andare in Liguria.