Verona-Bologna, ecco come prenotare il posto al Bentegodi

Venerdì l'ingresso al Bentegodi sarà limitato a 5000 spettatori

A seguito delle disposizioni che impongono la riduzione della capienza al limite massimo di 5.000 spettatori, il Club ha doverosamente deciso di riconoscere l’esclusività agli abbonati 2021/22 per la prenotazione dei biglietti a disposizione per Hellas Verona - Bologna, match in programma venerdì 21 gennaio (ore 20.45) allo stadio 'Bentegodi' e valido per la 23a giornata della Serie A TIM 2021/22.