Verona-Bologna, i biglietti

Oggi alle 15 il via alla prevendita dei tagliandi per la gara al Bentegodi di lunedì 18 settembre per i possessori di tessera "Non vi lasceremo mai", dalle 10 di martedì 12 biglietti in vendita libera

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Bologna, match valido per la 4a giornata di Serie A TIM 2023/24 e in programma lunedì 18 settembre (ore 20.45), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul sito Vivaticket dalle ore 15 di oggi, mercoledì 6 settembre per i possessori di tessera 'Non vi lasceremo mai', e dalle ore 10 di martedì 12 settembre in vendita libera.

Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Vivaticket o hellasverona.vivaticket.it. L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.

fonte:hellasverona.it

