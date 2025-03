Trasferta in massa dei tifosi del Bologna a Verona per la partita di domenica alle 12.30. Tutti a Verona! è stato l’invito lanciato via social dalla pagina di Forever Ultras. Invito accolto, con i 3400 biglietti a disposizione andati quasi tutti venduti. Stamane ne restavano 50, come riporta 1000cuorirossoblu.it, ed è facile prevedere che sarà sold out nel settore ospiti.