Verona, Borini e Faraoni non ce la fanno per la Sampdoria

Non ci sono buone notizie per Fabio Borini e Davide Faraoni. Entrambi saranno infatti costretti a saltare la trasferta di Genova di domenica alle 15 con la Sampdoria, non avendo ancora recuperato dagli infortuni. I due hanno bisogno di ancora tre o quattro settimane per tornare a disposizione.

Questo il comunicato del Verona: “Gli esami radiologici di controllo, cui è stato sottoposto Fabio Borini nelle scorse ore, hanno evidenziato che la già diagnosticata lesione al muscolo retto femorale non risulta ancora guarita. Il calciatore dovrà quindi proseguire le cure e il percorso riabilitativo stabilito.

Per Fabio Borini, così come per Davide Faraoni, cui già la scorsa settimana è stato diagnosticato un trauma distorsivo al comparto mediale della caviglia destra, i tempi di recupero sono al momento quantificabili in tre/quattro settimane.